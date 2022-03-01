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ЗСУ взяли в полон окупантів біля Донецька: кажуть, що звичайні жителі і їх кинули в бій

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 21:56
Російські бойовики з символікою т.зв. "ДНР" біля Світлодарська в 2015 році. ФОто: getty images

Підрозділи Збройних Сил взяли в полон членів збройних формувань Росії в Донецькій області, які виявилися мешканцями окупованих територій Донбасу.

Джерело: facebook-сторінка штабу операції Об’єднаних сил 

Дослівно: "Сьогодні, на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо".

Деталі: На допиті полонені окупанти розуміють питання українською від військовослужбовця ЗСУ. Крім того, кілька полонених відповідали на питання українською.

Полонені кажуть, що працюють вчителями в школах або шахтарями. 

Вони кажуть, що їм зателефонували керівники на їхньому місці роботи (директор школи, керівництво шахти тощо) і повідомили прийти на місце збору. Там їх завезли на лінію фронту, дали військову уніформу та зброю. 

Бойовики нібито не пояснили затриманим солдатам, що відбувається на фронті і що їм доведеться вбивати українців та військових ЗСУ.

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Наприкінці відео полонені відповідають "Героям слава!" на заклик військовослужбовця ЗСУ "Слава Україні!"

Теми: ОРДЛОДонбасвійнаполонені
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