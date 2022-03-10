Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зі Львова запустили автобуси до кордону для тих, хто рятується від війни

Світлана КізіловаЧетвер, 10 березня 2022, 19:45

Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні тепер можна добратися автобусами.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram

Деталі: Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче" до пунктів пропуску:

  • Угринів - Долгобичув
  • Рава Руська - Гребене
  • Краковець - Корчова
  • Шегині –Медика
  • Смільниця – Кросьценко

Козицький додав, що 9 березня держкордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ще понад 110 тисяч осіб область поселила за ці два тижні. Ще 18 тисяч переселенців готова прийняти область 10 березня.

Пряма мова: "Нагадаю, у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Сюди курсують безкоштовні автобуси з Львівського вокзалу.

Ми створили чат-бот, який допоможе вам знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна. Він працює за посиланнями: Facebook тут і Telegram тут.

Також ми звернулися до голів громад Львівщині, і вони вже проводять інвентаризацію всіх приміщень, де в області можна розмістити людей, яких з дому вигнала війна.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

У цей складний час має бути разом!

Разом - переможемо!"

Теми: Львіввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Усі новини...
Львів
У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей – Садовий
У Львові "евакуювали" Христа з Вірменського собору
Садовий прогрожує здавати СБУ дані орендодавців, які завищуюь ціни: "Це мародерство"
Останні новини
01:33
США будуть платити за інформацію про активи російських олігархів
01:26
Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі
01:19
Зеленський: Нема злочину, якого б не скоїли російські військові
01:13
Зеленський розповів про суть нового військового союзу U24
01:12
Україна розплачується за помилки Заходу – британський прем’єр
01:08
Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський
01:06
Зеленський назвав чіткі пріоритети на переговорах з РФ
00:57
Українські військові знищили російський СУ-25, ще один — підбили
00:54
Націоналізація, "дядя Ваня" та відлік до дефолту: економічні підсумки 16 березня
00:42
Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену середньовічну тактику
Усі новини...