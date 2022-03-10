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Зі Львова запустили автобуси до кордону для тих, хто рятується від війни

Світлана КізіловаЧетвер, 10 березня 2022, 18:45

Зі Львівського вокзалу до пунктів пропуску на кордоні тепер можна добратися автобусами.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram

Деталі: Безкоштовні шатл-баси відправляються з пл. Двірцева, 1 та з залізничної станції "Підзамче" до пунктів пропуску:

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Козицький додав, що 9 березня держкордон на Львівщині перетнули майже 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ще понад 110 тисяч осіб область поселила за ці два тижні. Ще 18 тисяч переселенців готова прийняти область 10 березня.

Пряма мова: "Нагадаю, у Львові допомагає знайти помешкання центр на стадіоні "Арена Львів". Сюди курсують безкоштовні автобуси з Львівського вокзалу.

Ми створили чат-бот, який допоможе вам знайти помешкання або запропонувати його людям, яких з дому вигнала війна. Він працює за посиланнями: Facebook тут і Telegram тут.

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Також ми звернулися до голів громад Львівщині, і вони вже проводять інвентаризацію всіх приміщень, де в області можна розмістити людей, яких з дому вигнала війна.

У цей складний час має бути разом!

Разом - переможемо!"

Теми: Львіввійна
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