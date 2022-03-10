Зеленський не розуміє, що ще потрібно від України для членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на членство у Європейському Союзі і це можна зробити швидко.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT

Пряма мова: "Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом.

Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно?

Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України – це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично".

Передісторія:

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.

Знати більше: "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"