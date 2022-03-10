Дуда: росіяни вчиняють злочини, що мають ознаки геноциду

Польські лідери наполягають на посилення санкції проти РФ за військові злочини та закликають противників прийняття України до ЄС змінити думку.

"У мене є докази численних злочинів, які я показую лідерам інших країн. Я буду говорити про ще більш жорсткі санкції. Я прошу лідерів, які не хочуть, щоб Україна була в ЄС, змінила свою позицію", - заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Onet.pl, таку заяву польський прем’єр зробив напередодні засідання Європейської ради.

"Це вже не звичайна війна, це різанина, це бійня… Останні два тижні шокували Європу, але чи справді вони змінили Європу? Чи справді вони зробили цей прорив у мисленні всіх? Сьогодні я запитаю про це всіх членів Європейської ради", - додає Моравецький.

Про покарання РФ за військові злочини говорив і президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє Польське радіо, президент Дуда висловив переконання, що винні у воєнних злочинах в Україні будуть покарані. За його словами, обстріл російськими військовими пологових лікарень та житлових будинків, є злочинами, що мають ознаки геноциду.

"Я глибоко вірю, що злочинці відповідатимуть за це перед Міжнародним трибуналом, і що міжнародна спільнота зможе зробити це ефективно. Хочу запевнити, що ми, поляки, допомагаємо, щоб міжнародні прокурори могли ці докази зібрати, щоб процеси відбувалися і щоб винні у злочинах були покарані", – стверджує Дуда.