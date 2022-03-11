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Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 04:44
Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів
ФОТО: GETTY

Американський Сенат схвалив виділення 13,6 млрд доларів допомоги Україні.

Джерело: "АР"

Деталі: Близько половини цієї суми  спрямовано на озброєння та оснащення України, а також на витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи. Решта суми включає гуманітарну та економічну допомогу, зміцнення оборони союзників у регіоні та захист їхніх енергетичних ресурсів та потреб у кібербезпеці.

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Нагадаємо: Тепер документ направлений на підпис президенту США Джо Байдену. Він сказав, що готовий підписати законопроєкт.

Теми: США
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