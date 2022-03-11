Шредер зустрівся з Путіним, полетів на прохання України - ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер провів першу зустріч з Владіміром Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть видання Politico, Die Welt та німецьке агентство DPA.

За інформацією DPA, у четвер відбулася перша зустріч Шредера і Путіна, і поки що не зрозуміло, чи відбудуться подальші зустрічі. Подробиці спілкування між ними невідомі. Дружина Шредера Со Ен Шредер-Кім згодом опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона молиться з Кремлем на задньому плані.

За даними Politico, візит Шредера в Москву відбувся після переговорів у Стамбулі з українським депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації України на мирних переговорах з Росією.

Видання відзначає, що українська сторона звернулась до Шредера минулої п’ятниці через швейцарського видавця Ringier, у якого ексканцлер працював консультантом.

Український політик у Києві зв’язався з виконавчим директором Ringier Марком Вальдером і попросив його передати Шредеру повідомлення про те, що український уряд хотів би звернутися до нього як до посередника.

Шредер погодився і в понеділок полетів разом із дружиною до Стамбула. Зустріч з українцями була організована за підтримки МЗС Туреччини.

Шредер зустрівся в стамбульському палаці Долмабахче в понеділок вдень з українською делегацією на чолі з Рустемом Умеровим.

Умеров сказав Шредеру, що президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб ексканцлер використав свої відносини з Путіним, щоб спробувати домовитися принаймні про припинення вогню.

Високопоставлений український дипломат підтвердив, що зустріч Умерова з Шредером була узгоджена з офісом Зеленського.

Шредер сказав, що не впевнений, що Путін прийме його в Москві, але спробує.

Українці назвали Шредеру кілька ключових моментів, які вони хотіли б обговорити – зокрема щодо прагнення України до НАТО, статусу Криму та майбутнього Донбасу.

Після переговорів з українською стороною Шредер зв'язався з людиною, близькою до Путіна в Москві, і розповів про зустріч у Стамбулі. Він спитав, чи зустріне його Путін. Через десять хвилин Шредер отримав зелене світло, але йому сказали чекати в Стамбулі до середи, коли за ним прибуде російський літак.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв виданню Bild, що Шредер один із небагатьох політиків у Німеччині, хто все ще може мати пряму лінію з Путіним.

Шредер зазнав жорсткої критики в Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну.

Минулого тижня кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".