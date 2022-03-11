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Макрон відповів на критику Зеленського щодо слабкого сигналу про членство в ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 19:45

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення саміту лідерів ЄС у Версалі щодо заявки України на вступ у Євросоюзі "є чітким", та що "європейський шлях є чітким для України".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту у Версалі, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Політичне повідомлення, яке європейські лідери надіслали вчора з Версаля, є чітким. У нас тут вчора звучав український гімн, ми надіслали дуже чітке політичне повідомлення", - сказав Макрон, коментуючи заяву Зеленського, що рішення лідерів країн ЄС щодо заявки України на вступ - "це не те, що ми чекаємо".

Втім, у своїй відповіді Макрон не торкнувся термінів розгляду заявку України на вступ.

"Ми сказали, що ми рішуче зробимо все корисне, щоб завершити конфлікт, і щоб мир міг повернутися в Україну. Європейський шлях є чітким для України. Ми дуже чітко висловили це", - додав французький президент.

Нагадаємо, неформальне засідання Європейської ради (саміт ЄС), що відбулося у ніч на п'ятницю, завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

Прем’єр-міністр Словенії Янез  Янша визнав, що Україна мала отримати більш амбітні сигнали щодо членства в ЄС, однак він сподівається на зміну позиції колег.

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Ми опублікували також повний текст рішення саміту ЄС щодо заявки України на вступ до ЄС.

Дивітся пояснення у відео: Шлях до вступу. Що вирішив саміт ЄС про членство України? 

Теми: ЗеленськийМакрон
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