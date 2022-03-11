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Німеччина хоче, щоб Сербія стала повноправним членом ЄС - Бербок

П'ятниця, 11 березня 2022, 21:03

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила побажання, щоб Сербія стала повноправним членом Європейського Союзу.

Про це вона заявила під час візиту до Белграда, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо, щоб Сербія стала повноправним, рівноправним і вільним членом Європейського Союзу в майбутньому", - сказав Бербок на спільній пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

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Минулого тижня декілька тисяч людей зібралися в Белграді на мітинг на підтримку Російської Федерації після вторгнення в Україну.

На заході прозвучали гімни Сербії та Росії, а деякі присутні несли прапори Росії, Сербії, а також символи руху четників. Люди скандували "Сербія, Росія, нам не потрібен Союз", натякаючи на можливість членства Сербії в Євросоюзі.

Раніше президент Сербії поскаржився на тиск через небажання вводити санкції проти РФ.

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Вучич також заявив, що засудить визнання Росією незалежності ОРДЛО, якщо президент України Володимир Зеленський засудить по телебаченню натівське бомбардування Сербії у 1999 році.

Нагадаємо, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю "Європейській правді" заявив, що Сербія за нинішніх умов навряд чи отримала б членство в ЄС.

Теми: ЄСНімеччина
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