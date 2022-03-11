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ВВС дізналось про морг для солдатів РФ: "Трупи гниють, потім їх кудись відвозять"

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 23:59
фото: генштаб

У морзі на півдні Білорусі в місті Мозир, куди, ймовірно, доставляють тіла загиблих російських військових, складають купу трупів – вони смердять і гниють, потім тіла кудись відвозять.

Джерело: джерело російської служби BBC News, яке знайоме зі співробітниками моргу в Мозирі

Пряма мова джерела: "Трупи звозять навіть не в холодильник, а у звичайне приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складають на деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати, все охороняється, доступ має лише завідувач відділу.

Скільки цих трупів – ніхто не знає, але всі жахаються від того, що відбувається. Лікарі гадають, що десь існує мобільний крематорій або просто захоронюють".

Деталі: З початку війни в незалежних білоруських та українських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про морги та лікарні в містах на півдні Білорусі, які переповнені тілами російських військових.

Особливу увагу журналістів привернув Мозир – невелике місто (трохи більше 100 тис. осіб), розташоване приблизно за 60 кілометрів від білорусько-українського кордону.

За словами джерела, на вулицях міста багато військових – імовірно з Чечні, можна побачити автомобілі з російськими номерами.

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У державних ЗМІ Білорусі, підконтрольних самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, інформація про лікування постраждалих російських солдатів відсутня.

Передісторія: 

  • За даними українських захисників, окупанти втратили понад 12 тисяч осіб. Російські загарбники не забирають тіла своїх солдатів та приховують справжні втрати. Із собою в Україну вони привезли мобільні крематорії.
  • Крім того, сотні окупантів здалися в полон українським військовим. 

Теми: БілорусьЗбройні силиРосіявійна
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