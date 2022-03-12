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Шольц і Макрон після розмови з Путіним зателефонували Зеленському

Субота, 12 березня 2022, 17:34

Президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним мали розмову з Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - повідомив Зеленський.

Перед цим лідери поговорили з Путіним. Деталей розмови, що тривала більше години, не розкривають.

В адміністрації Шольца повідомили, що перед цим дзвінком він також спілкувався із Зеленським. 

Попередня розмова Шольца і Макрона з Путіним відбулася 10 березня.

Теми: МакронШольц
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