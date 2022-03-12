Ватикан закликає РФ припинити війну та пропонує посередництво

Ватикан "доступний для будь-якого виду посередництва", щоб допомогти завершити війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Vatican News заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін

Він повторив заклик папи Франциска про негайне припинення вогню в Україні, яку понтифік озвучив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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В свою чергу "безпрецедентний жест" Папи відвідати посольство Росії у Ватикані на наступний день після вторгнення в Україну був "особистим кроком", щоб "виразити владі в Москві своє занепокоєння ескалацією війни", – сказав Паролін.

При цьому Паролін підкреслив, що в Україні йде саме війна, ане спецоперація, як стверджує РФ. "Слова важливі, і назвати "військовою спецоперацією" те, що відбувається в Україні, означає не визнати реальність фактів. Ми стоїмо перед війною, яка, на жаль, забирає багато цивільних жертв, як і всі війни", – заявив кардинал.

"Перед очима жахливі образи, які йдуть з України. Жертви серед мирного населення, жінок, людей похилого віку, беззахисних дітей, які поплатилися життям за дурість війни. Насилля наростає, коли ми бачимо міста зі знищеними будинками, відсутністю електрики, мінусовою температурою, відсутністю їжі та ліків, а також мільйони біженців, переважно жінок та дітей, які тікають від бомб. За останні кілька днів я зустрів їх групу, які приїхали до Італії з різних куточків України: пусті погляди, обличчя без посмішок, нескінченний сум", – додає він.

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Варто зазначити, що разом із тим державний секретар Ватикану дуже обережний у підтримці України.

"Соціальна доктрина Церкви завжди визнавала законність збройного опору перед обличчям агресії. Проте я вважаю, що перед обличчям того, що відбувається, необхідно задати собі питання: чи робимо ми все можливе, щоб досягти перемир’я? Чи є збройний опір єдиним шляхом вперед?" – заявив він.

Нагадаємо, 25 лютого Папа Римський Франциск пішов до російського посольства, щоб "виразити свою стурбованість війною", яку РФ веде проти України.

Це надзвичайний жест з боку Папи – зазвичай понтифіки приймають послів і глав держав у Ватикані, і дипломатичний протокол передбачав би, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав до себе посла.

Для Франциска, глави держави Ватикану, покинути місто-державу та поїхати на невелику відстань до російського посольства при Святому Престолі стало виразом його гніву з приводу вторгнення Москви в Україну та його готовності особисто звернутись з проханням припинити це.