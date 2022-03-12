Колишній сепаратист намагався втекти у Польщу - прикордонники затримали

На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Ввечері 12 березня патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.

Реклама:

У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясували охоронці кордону, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових російських підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий та відбув покарання.