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Ворог не досяг успіху у спробах наступу на Кривий Ріг – Генштаб

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 00:23

Російські війська проводили безуспішні спроби наступу на Кривий Ріг, а також зазнають значних втрат.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує наступальну операцію проти України.

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Проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір. На жодному з напрямків не досягнув мети операції.

Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва російської федерації у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції".

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Деталі: Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. Продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. З метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною.

Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь.

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ.

Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗС України і можливих шляхів наступу. Окупанти продовжують налогодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку занарбник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі н.п. Ізюм, у подальшому намагається просунутися у напрямку міста Слов’янськ.

Після отриманих у районі міста Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас, посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти. Не полишає спроб штурму міста Маріуполя.

Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя.

Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку – захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

Водночас, ворог не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг.

Здійснює пошук слабких місць в обороні українських захисників. З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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