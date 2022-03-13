Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Польщі: застосування Росією хімічної зброї може спричинити втручання НАТО

Неділя, 13 березня 2022, 12:44

Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС, пише "Європейська правда".

Дуду запитали, чи він вважає, що президент РФ Владімір Путін може готуватися до застосування хімічної зброї.

"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.

На запитання, чи може будь-яке таке використання викликати втручання НАТО, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію".

"Звичайно, НАТО ..доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав він.

Раніше президент США Джо Байден попередив, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо використає хімічну зброю в Україні.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй у п’ятницю заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак.

Теми: Польща
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі

Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря – штаб

НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО

ФОТО, ВІДЕОСпалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона

відеоЗМІ: У Білорусі знову зводять понтонну переправу через Прип'ять

Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО

Усі новини...
Польща
Львівщина: росіяни випустили 8 ракет по полігону поблизу кордону з Польщею
У Варшаві сотні осіб закликали Росію перестати стріляти в українських дітей
Президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям
Останні новини
07:09
На Луганщині за добу знищили 54 будівлі, вбили 4-х і поранили 10 людей
06:56
ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб
06:38
З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський
06:18
"Хезболла" заперечує участь своїх бійців у війні в Україні
06:15
У Миколаєві піймали диверсантів — ставили позначки біля військових укріплень
05:50
відеоДва експрезиденти США продемонстрували підтримку Україні
05:42
Зеленський: Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі
05:00
Туреччина відкрила міст через Дарданелли — тепер дістатися з Європи до Азії можна за 6 хвилин
04:56
Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію ЗАЕС – Укренерго
04:10
Графік евакуаційних потягів на 19 березня
Усі новини...