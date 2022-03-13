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Президент Польщі: застосування Росією хімічної зброї може спричинити втручання НАТО

Неділя, 13 березня 2022, 11:44

Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ВВС, пише "Європейська правда".

Дуду запитали, чи він вважає, що президент РФ Владімір Путін може готуватися до застосування хімічної зброї.

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"Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє", - сказав польський президент.

На запитання, чи може будь-яке таке використання викликати втручання НАТО, Дуда сказав: "Звичайно, всі сподіваються, що він не наважиться на це. Але… якщо він задіє зброю масового знищення, це змінить усю ситуацію".

"Звичайно, НАТО ..доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи..., але і для всього світу", - додав він.

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Раніше президент США Джо Байден попередив, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо використає хімічну зброю в Україні.

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй у п’ятницю заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак.

Теми: Польща
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