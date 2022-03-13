Влада створить офіційний перелік блокпостів - Монастирський

Національна поліція, Збройні сили спільно з територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів на дорогах України.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні

Пряма мова: "До мене звертаються журналісти, волонтери й громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів і це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги.

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Блокпост призначений для охорони важливих доріг, які ведуть до міст та населених пунктів, важливих інфраструктурних об’єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтись".

Деталі: Водночас, за словами Монастирського, наразі Національна поліція України та Збройні сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

Очільник МВС зазначив, що перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста є цілком обґрунтованими. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою.

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Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни.

Пряма мова: "Це заощадить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости – телефонуйте 102".