Російські дипломи більше не визнаватимуть за кордоном – AACSB

Асоціація з розвитку бізнес-шкіл AACSB спільно з іншими асоціаціями не визнаватиме дипломи про освіту, видані російськими вищими навчальними закладами.

Джерело: заява AACSB

Дослівно: "Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років співпрацювали та підтримували учасників наших глобальних мереж, опинилися у безпрецедентному та вкрай складному становищі через рішення та дії свого уряду.

Тим не менш, ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність щодо членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення".

Деталі: Йдеться про AACSB (Асоціація з розвитку бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл).

Ці асоціації вирішили зупинити акредитацію всіх університетів із Росії через війну, яку вона розв'язала в Україні.

Зазначається, що AACSB, Асоціація MBA (AMBA) та Асоціація випускників бізнес-шкіл (BGA) та EFMD солідарні з народом України.

Дослівно: "Будучи світовими лідерами в галузі бізнес-освіти, наші організації підтримують і служать педагогам та лідерам у більш ніж 150 країнах та територіях завдяки нашій прихильності до цінностей світу, безпеки, свободи, різноманітності та соціальної відповідальності.

Ми глибоко стурбовані стрімко наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну, і ми сповнені рішучості підтримувати наші українські бізнес-школи та їхніх співробітників, викладачів та студентів у їхньому захисті свого способу життя та суверенітету".