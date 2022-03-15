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У Франції затримали активістів, які зайняли віллу дочки Путіна у Біарріці

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 00:02

Французька поліція у понеділок затримала двох активістів, які зайняли розкішну віллу у Біарріці, яку пов'язують із колишнім зятем президента Росії Владіміра Путіна.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Француз П'єр Афнер та білоруський політичний біженець Сергій Савельєв потрапили на віллу в неділю, маючи намір надати будинок із вісьма спальнями для розміщення українських біженців.

"Поки влада США, Великобританії та Франції шукає способи економічно діяти проти Росії, ми робимо свої власні дії", - сказав Савельєв на відео, знятому на території вілли.

Віллу пов'язують із Кірілом Шамаловим, колишнім зятем Путіна та заступником голови нафтохімічної компанії "Сібур".

Шамалов не входить до списку багатих російських бізнесменів та інших представників еліти країни, проти яких запроваджено санкції ЄС у зв'язку із вторгненням Москви до України. Але Шамалов потрапив під санкції Британії.

Двоє затриманих активістів заявили, що виявили рахунки за комунальні послуги та комунальні платежі, адресовані компанії SCI Atlantic та Тетяні Шамаловій. SCI Atlantic – фірма з нерухомості, директором якої, згідно з документами французької компанії, є Шамалов.

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Вілла Шамалова - не єдиний палац Путіна в Біарріці. Радіо Europe 1 з посиланням на французькі спецслужби опублікувало інформацію про те, що в 1996 році він купив колишню віллу Стравінського, розташовану за адресою 9 rue de la Fregate також у Біарріці. 

Є в Біарріці і третя вілла, пов'язана з Путіним, це будинок його колишньої дружини, який тепер належить її новому чоловікові Артуру Очеретному. Після початку війни активісти розфарбували стіни вілли у кольори українського прапора.

Теми: ФранціяПутін
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