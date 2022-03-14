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Верещук: 14 березня евакуювали близько 4 тисяч громадян. В Маріуполь не пускають

Альона Мазуренко Понеділок, 14 березня 2022, 21:45

14 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати близько 4 тисяч громадян.

Джерело: відеозвернення міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Пряма мова: На сьогодні з десяти коридорів спрацювало лише сім... Всього за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати близько 4 тисяч громадян.

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Щодо Маріуполя ситуація наступна: колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами, водою для Маріуполя продовжують тримати заблокованою у Бердянську".

Деталі: Водночас, з Маріуполя 14 березня виїхали 150 легкових автомобілів. 

Верещук додала, що, у Київській області в понеділок врятовано 2028 людей (з Гостомеля, Немішаєвого, Ворзеля, Дмитрівки, Перемоги) та 1780 осіб з Луганщини (з Сєвєродонецька, Попасної, Гірського, Рубіжного, Кремінної та Лисичанська).

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни порушили домовленості щодо припинення вогню у Броварському районі Київської області. Евакуаційні автобуси не змогли проїхати до сіл Богданівка, Нова Богданівка та Бобрик. 

По коридорах у Луганській області під час евакуації людей з боку окупаційних військ, попри встановлений режим припинення вогню, провокувалися бойові зіткнення у містах Попасна та Рубіжне.

Окупанти все ще тримають в полоні мера Мелітополя, невідомо, що із Дніпрорудненським мером, якого викрали 13 березня, залишається у полоні у Гостомелі рятувальник Олексій Данченко. 

Крім того, 13 березня викрали росіяни викрали голову Мелітопольської райради. 

Теми: МаріупольевакуаціяРосіявійна
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