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В Україні близько 400 тисяч волонтерів кіберармії – Держспецзв’язку

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 22:46
В Україні близько 400 тисяч волонтерів кіберармії – Держспецзв’язку
ФОТО: GETTY IMAGES

Чисельність волонтерів української кіберармії оцінюється в 400 тисяч людей.

Джерело: заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації

Дослівно: "Україна почала формування власної кіберармії, однак не встигла завершити цей процес. На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі.

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Українська кіберармія – це самоорганізований волонтерський рух, який зараз ми оцінюємо в 400 тисяч активістів".

Деталі: Жора запевнив, що український бізнес і державні структури є стійкими до кіберагресії з боку Росії.

"Те, що Україна забезпечує працездатність своєї інформаційної інфраструктури, як державної так і приватної, свідчить про те, що ми працюємо ефективно", - сказав він.

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Крім того, за словами Жори, "нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України".

Теми: кібербезпекавійна
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