600 будинків повністю знищені у Харкові

У Харкові станом на 15 березня повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей, повідомляє поліція.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Зазначається, що обстріли не припиняються цілодобово.

Житловий фонд зазнає тотальних руйнувань – з 24 лютого по 15 березня у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.