600 будинків повністю знищені у Харкові
Вівторок, 15 березня 2022, 10:50
У Харкові станом на 15 березня повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей, повідомляє поліція.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: Зазначається, що обстріли не припиняються цілодобово.
Житловий фонд зазнає тотальних руйнувань – з 24 лютого по 15 березня у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
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