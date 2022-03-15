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600 будинків повністю знищені у Харкові

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 10:50
обстріл харкова

У Харкові станом на 15 березня повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей, повідомляє поліція.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Зазначається, що обстріли не припиняються цілодобово.

Житловий фонд зазнає тотальних руйнувань – з 24 лютого по 15 березня у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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Теми: Харківвійна
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