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Безпілотник, який розбився у Загребі, не мав озброєння і збився з курсу - генсек НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 16:13

Безпілотний літальний апарат, який впав у Загребі минулого тижня, не мав жодного озброєння і збився з курсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда"

"Я говорив з прем’єр-міністром Пленковичем у неділю, ми працюємо разом, щоб встановити всі обставини. Попередня інформація показує, що це був дрон без озброєння, і цей дрон збився з курсу, в нього закінчилося пальне і він розбився у Хорватії", - сказав Столтенберг

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Він зазначив, що безпілотник зафіксували відповідні системи стеження за повітряним простором, але необхідно встановити, чи був обмін інформацією між Хорватією та іншими країнами.

"Це демонструє необхідність подальшого поглиблення обміну інформації серед союзників. Також необхідно більше інвестувати і оновити все від радарів до систем протиповітряної оборони", - додав генсек.

Раніше міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявив, що на борту військового безпілотника є сліди вибухівки.

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Нагадаємо, в ніч на 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів. 

Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141  "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках. 

За словами радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського, безпілотник, що впав у Загребі - не український.

Журналісти звернули увагу, що район Загреба, де впав апарат, зветься так само як село на Житомирщині

Теми: Хорватіяавіавійна
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