У середу ЗСУ знищили три ворожі літаки й вертоліт

У середу українські військові знищили два ворожих літаки Су-30СМ, літак Су-34 та вертоліт.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються".

Деталі: Зазначається, що противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів українських Сил оборони. Окупанти несуть суттєві втрати у живій силі та техніці.

Водночас фіксуються факти тримання росіянами цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей.

"У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу", - повідомили також у Генштабі.