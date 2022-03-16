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У середу ЗСУ знищили три ворожі літаки й вертоліт

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 18:14
У середу ЗСУ знищили три ворожі літаки й вертоліт
збитий російський літак, ілюстративне фото

У середу українські військові знищили два ворожих літаки Су-30СМ, літак Су-34 та вертоліт.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 18 годину

Дослівно: "З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються".

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Деталі: Зазначається, що противник отримує жорсткий супротив з боку підрозділів українських Сил оборони. Окупанти несуть суттєві втрати у живій силі та техніці.

Водночас фіксуються факти тримання росіянами цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей.

"У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу", - повідомили також у Генштабі.

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Теми: війнаЗбройні сили
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