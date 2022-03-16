Польща презентувала НАТО проєкт миротворчої місії в Україні - США проти

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі, пише "Європейська правда"

"Ми обговорили кроки, які слід зробити, щоб зупинити вторгнення Росії. Зі свого боку я представив проєкт, про який вчора під час свого візиту до Києва говорив віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський. Я представив цей проєкт союзникам, щоб вони подумали, чи можна і як сформувати миротворчу місію в Україні", - cказав Маріуш Блащак після зустрічі міністрів оборони НАТО.

"Нагадаю, що така місія виконується в Косові. Звісно, ​​це непросто, це питання буде обговорюватися, але воно поставлене на стіл", - додав він.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи польську пропозицію про миротворчу місію, сказав, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

"Ми інтенсивно зосереджені на тому, щоб припинити цю жорстоку агресію, ми хочемо уникнути всього, що могло б продовжити цю війну чи розширити її, а присутність американських солдатів на території України, американських льотчиків, має потенціал перетворити її на щось ще більше і, безперечно, серйозніше", - цитує Прайса Onet у відповідь на запитання про пропозицію Польщі.

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.