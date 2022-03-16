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Росіяни обстріляли місто Сарни на Рівненщині

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 23:32
фото міськради

Російські війська обстріляли військовий об'єкт у місті Сарни Рівненської області.

Джерело: Сарненський міський голова Руслан Серпенінов у Facebook, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Facebook

Дослівно: "По Сарнах приліт ракет".

Деталі: За попередньою інформацією мера, жертв внаслідок авіаудару немає.

Пізніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що удар було нанесено по одному з військових інфраструктурних об’єктів у Сарнах.

Пряма мова Коваля: "Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об’єктів у місті Сарни. Жертв та постраждалих немає, на місці працює комісія, все під контролем".

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Теми: Рівненська областьвійна
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