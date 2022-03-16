Прем’єр Польщі закликав лідерів Франції, Німеччини і Британії відвідати Київ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні, попри бойові дії, відвідав Київ з главами урядів Чехії та Словенії, закликав інших європейських лідерів наслідувати їхній приклад.

Про це Моравецький заявив у інтерв'ю TVP Info, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький зауважив, що важливо, щоб європейські лідери час від часу з'являлися в Києві.

"Закликаю керівників європейських країн, президента Франції, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії з'їздити до Києва, подивитися в очі матерям, що плачуть, подивитися зблизька на українську націю, зміцнити їхню волю до боротьби, - підкреслив він.

"Сподіваюся, вони відреагують на це звернення", - додав Моравецький.

Прем'єр-міністра запитали, що зараз потрібно українцям, які відбивають напад Росії на свою країну.

"Їм потрібно, щоб наші шановні партнери із Заходу закрили в ящики свої калькулятори, відкрили совість та подивилися на те, що відбувається у середині Європи, у третьому десятилітті 21 століття", - відповів він.

Глава польського уряду та віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею зустрілися у вівторок у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Вони прибули попри активні обстріли української столиці російськими окупаційними військами.