Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 11:18

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість.

Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.

Він зазначив, що не думає, що "в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО", тому що в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин".

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ", які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, наголосив Комшич. "Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив голова Президії БіГ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну".

"Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії та Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах", – сказав Комшич.

Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році.

В той же час сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.

Теми: РосіяБосніявійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маріуполь: ЗСУ збили російський літак, що бомбардував місто

ФОТОЧлен політради "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну

фотоКривий Ріг: під містом ворожа ДРГ підірвалася на міні

Росіяни відпустили з полону журналістку hromadske

Прем’єр Італії підтримав членство України в Євросоюзі

Під Києвом на лінії фронту зник фотожурналіст Макс Левін

Усі новини...
Росія
ГУР показало військових ракетної бригади РФ, які обстрілюють українські міста
Росіяни втекли з поля бою та покинули техніку. У ЗСУ нові трофеї
Росія продовжує нести втрати: близько 14 тисяч солдатів і понад 1,4 тисячі бронемашин
Останні новини
18:45
Siemens призупинив контракт із РФ на поставку нових електропоїздів "Сапсан"
18:32
Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону – Верещук
18:23
фотоМаленький Зе: у зоопарку на Київщині народилося зебреня
18:23
Глава МЗС Греції планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя
18:06
Google почав негласно вивозити співробітників з Росії – Bloomberg
18:05
Маріуполь: ЗСУ збили російський літак, що бомбардував місто
18:03
Сила українського народу в тому, що він існує всупереч – Михайло Ткач
18:03
ФОТОЧлен політради "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну
17:58
Десантники кажуть, що збили "Іглою" російську крилату ракету над Миколаївщиною
17:53
фото, відеоНовий обстріл у Києві: на Оболоні горіла вантажівка і дві будівлі
Усі новини...