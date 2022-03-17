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Росія пригрозила Боснії українським сценарієм

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 10:18

Посол РФ в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість.

Про це він сказав в ефірі боснійського телеканалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив Калабухов.

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Він зазначив, що не думає, що "в якійсь фантазії, в якійсь реальності, БіГ стає членом НАТО", тому що в країні "немає консенсусу, і БіГ не буде так легко прийняти рішення за цих обставин".

За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, "аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію".

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла РФ в БіГ.

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"Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ", які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО, наголосив Комшич. "Повідомлення російського посла про те, що реакція Росії послідує, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює агресію, є однозначним, але водночас неприйнятним для Боснії і Герцеговини", - підкреслив голова Президії БіГ.

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не "приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну".

"Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії та Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах", – сказав Комшич.

Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році.

В той же час сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.

Теми: РосіяБосніявійнаУкраїна
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