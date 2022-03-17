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США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 22:49

У п'ятницю президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном та планує попередити його про наслідки у разі підтримку Китаєм війни проти України.

Про це на брифінгу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Адміністрація Байдена публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Володимира Путіна.

"Президент Байден завтра поговорить з президентом Сі і ясно дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що Китай зобов'язаний використати свій вплив на Путіна та захищати міжнародні правила, але схоже, що Пекін "рухається у протилежному напрямку".

"Ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні", - сказав він, офіційно підтвердивши повідомлення, які вперше з'явилися цього тижня, про те, що Китай дав зрозуміти про свою готовність надати Москві таку техніку.

Блінкен не уточнив, які можуть бути санкції для Китаю, а Вашингтон поки не надав доказів твердження, що Китай висловив готовність допомогти Росії. 

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Москва заперечує звернення до Китаю по військову допомогу, а міністерство закордонних справ Китаю назвало це повідомлення "дезінформацією".

Теми: СШАКитайУкраїнавійна
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