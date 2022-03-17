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США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 21:49

У п'ятницю президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном та планує попередити його про наслідки у разі підтримку Китаєм війни проти України.

Про це на брифінгу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Адміністрація Байдена публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Володимира Путіна.

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"Президент Байден завтра поговорить з президентом Сі і ясно дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що Китай зобов'язаний використати свій вплив на Путіна та захищати міжнародні правила, але схоже, що Пекін "рухається у протилежному напрямку".

"Ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні", - сказав він, офіційно підтвердивши повідомлення, які вперше з'явилися цього тижня, про те, що Китай дав зрозуміти про свою готовність надати Москві таку техніку.

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Блінкен не уточнив, які можуть бути санкції для Китаю, а Вашингтон поки не надав доказів твердження, що Китай висловив готовність допомогти Росії. 

Москва заперечує звернення до Китаю по військову допомогу, а міністерство закордонних справ Китаю назвало це повідомлення "дезінформацією".

Теми: СШАКитайУкраїнавійна
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