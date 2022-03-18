Лукашенко спростовує наміри розмістити в Білорусі ядерну зброю

Білорусь не розміщуватиме у себе ядерну зброю і ніколи такої не планувала, переконує самопроголошений президент Александр Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда", посилаючись на заяву, зроблену в інтерв'ю японському телеканалу TBS, білоруський провладний телеграм-канал "Пул первого".

Дослівно: "Змінюючи конституцію, ми навіть не думали про це - це все вигадка Заходу. Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати і використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було у планах білоруського керівництва та у моїх планах".

Реклама:

Що передувало: наприкінці лютого у Білорусі пройшов "референдум" щодо змін до конституції, серед яких, зокрема містилася відмова країни від без’ядерного статусу.

Крім того, Лукашенко раніше стверджував, Білорусь зажадає РФ повернути ядерну зброю в тому випадку, якщо таку зброю розмістять біля білоруських кордонів, наприклад, "у Польщі, Литві або тій же Україні".

Аналогічні заяви робив і голова білоруського МЗС Владімір Макей. "Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - стверджував він.

ВІДЕО ДНЯ

Ці заяви викликали занепокоєння у ЄС. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, розміщення ядерної зброї на території Білорусі серйозно вплине на ситуацію у сфері безпеки та не залишиться без відповіді з боку Європи.

Тепер Лукашенко вважає такий сценарій абсолютно нереалістичним.

"Такої ситуації, гадаю, не буде. Я думаю, що і в Америці, і на Заході ще не всі збожеволіли настільки, щоб ми вирішували цю проблему через ядерну зброю",- заявив він в інтерв’ю TBS.

Попри очікування, Білорусь так і не надіслала свої війська в Україну для допомоги РФ. Щоправда, там анонсували відправлення до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп, але заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

У Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами" білоруськими рублями.