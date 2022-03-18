Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко спростовує наміри розмістити в Білорусі ядерну зброю

П'ятниця, 18 березня 2022, 22:55

Білорусь не розміщуватиме у себе ядерну зброю і ніколи такої не планувала, переконує самопроголошений президент Александр Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда", посилаючись на заяву, зроблену в інтерв'ю японському телеканалу TBS, білоруський провладний телеграм-канал "Пул первого".

Дослівно: "Змінюючи конституцію, ми навіть не думали про це  - це все вигадка Заходу. Я не планую розміщувати тут ядерну зброю, виробляти тут ядерну зброю, створювати і використовувати цю ядерну зброю проти будь-кого. Такого ніколи не було у планах білоруського керівництва та у моїх планах".

Що передувало: наприкінці лютого у Білорусі пройшов "референдум" щодо змін до конституції, серед яких, зокрема містилася відмова країни від без’ядерного статусу.

Крім того, Лукашенко раніше стверджував, Білорусь зажадає РФ повернути ядерну зброю в тому випадку, якщо таку зброю розмістять біля білоруських кордонів, наприклад, "у Польщі, Литві або тій же Україні".

Аналогічні заяви робив і голова білоруського МЗС Владімір Макей. "Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - стверджував він.

Ці заяви викликали занепокоєння у ЄС. За словами  міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, розміщення ядерної зброї на території Білорусі серйозно вплине на ситуацію у сфері безпеки та не залишиться без відповіді з боку Європи.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Тепер Лукашенко вважає такий сценарій абсолютно нереалістичним.

"Такої ситуації, гадаю, не буде. Я думаю, що і в Америці, і на Заході ще не всі збожеволіли настільки, щоб ми вирішували цю проблему через ядерну зброю",- заявив він в інтерв’ю TBS.

Попри очікування, Білорусь так і не надіслала свої війська в Україну для допомоги РФ. Щоправда, там анонсували відправлення до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп, але заперечують, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ.

У Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами"  білоруськими рублями.

Теми: Лукашенкоядерна зброяБілорусь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Anonymous зламали Центробанк Росії

"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні

Усі новини...
Лукашенко
Фатальна помилка Лукашенка
Є ймовірність нападу Білорусі, яка і так всіляко допомагає РФ – Генштаб
Данілов застеріг білоруських солдатів: Хто перетне кордон з Україною, буде знищений
Останні новини
06:25
Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави
05:49
Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії
05:44
Байден не їде до Зеленського з міркувань безпеки – посол
05:28
Україна активно намагається відкрити США для своїх біженців — Маркарова
05:16
Графік евакуаційних потягів на 24 березня
04:59
Пентагон: ЗСУ відкинули частину російських військ на 30 км від Києва
04:55
Більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, але горіння триває
04:33
Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією
04:22
Anonymous зламали Центробанк Росії
04:02
відеоМайорітиме до перемоги України: в центрі Нью-Йорка мер підняв синьо-жовтий прапор
Усі новини...