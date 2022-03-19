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Активісти поновили блокаду фур з РФ на кордоні з Польщею, учасників в рази більше

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 13:15

На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.

Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Наталка Панченко.

Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб. 

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За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри. 

Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів

З 16 березня ініціативна група анонсувала нову акцію на 19-20 березня та організувала автобуси з Варшави для охочих взяти участь. 

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Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією. 

"Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку - вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації", - зазначають на офіційній сторінці події у Facebook.

Співорганізаторами вказані півдесятка громадських організацій та об’єднань, у тому числі "Євромайдан-Варшава", "Український світ", "Українці в Польщі", "Загальнопольський страйк жінок", Фундація "Відкритий діалог". 

Теми: ПольщаРосія
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