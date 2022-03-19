Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Активісти поновили блокаду фур з РФ на кордоні з Польщею, учасників в рази більше

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 14:15

На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.

Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Наталка Панченко.

Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб. 

За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри. 

Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів

З 16 березня ініціативна група анонсувала нову акцію на 19-20 березня та організувала автобуси з Варшави для охочих взяти участь. 

Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку - вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації", - зазначають на офіційній сторінці події у Facebook.

Співорганізаторами вказані півдесятка громадських організацій та об’єднань, у тому числі "Євромайдан-Варшава", "Український світ", "Українці в Польщі", "Загальнопольський страйк жінок", Фундація "Відкритий діалог". 

Теми: ПольщаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харківський напрямок: ППО збила російський винищувач Су-34

В Україні спростили ЗНО-2022

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

доповненоРада ввела кримінальну відповідальність за зйомку ЗСУ і продаж гумдопомоги

5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції

оновленоРосійські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Усі новини...
Польща
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
Польща і країни Балтії закликали ЄС заборонити автоперевезення вантажів з Росії та Білорусі
Польща вишле близько 40 російських дипломатів за шпигунство - ЗМІ
Останні новини
20:49
8 років тюрми за фото ЗСУ: як каратимуть "блогерів" за злив інформації?
20:36
Прем'єр Британії: надати Україні танки і літаки дуже складно
20:34
Байден хотів би вигнати РФ з G20 або запросити на саміт Україну
20:29
ЗСУ звільнили село в Запорізькій області - ОВА
20:26
Європейські лідери відреагували на рішення Путіна приймати оплату за газ у рублях
20:21
ВІДЕОУ Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко
20:06
Байден: ми відповімо, якщо Путін застосує хімічну зброю
19:56
Одещина: Росіяни стріляли з корабельної артилерії, але снаряди впали в море
19:50
Лідери G7 застерегли Росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї
19:49
Російським окупантам нав'язують, що війну треба закінчити до 9 травня
Усі новини...