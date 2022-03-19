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Прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 14:08

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повну заборону торгівлі ЄС з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польський портал WNP.

На запитання про протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та Росії та про перспективи прийняття лідерами ЄС рішення закрити європейські дороги для вантажівок з Росії, Моравецький висловив сподівання, що "буде чергове протверезіння європейських лідерів" і Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій. "Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз звертаюся до Європейської комісії якнайшвидше активізувати свої повноваження", – заявив він.

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"Польща пропонує якнайшвидше додати до цього пакету санкцій торговельну блокаду як для морських портів, так і заборону на сухопутну торгівлю", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

За його словами, такий крок "додатково змусить Росію задуматися над тим, щоб припинити цю жорстоку війну".

Як додав Моравецький, "мова йде про життя і смерті десятків, а може, сотень тисяч людей, йдеться про суверенну країну - Україну - але і про безпеку НАТО".

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"Ми повинні продемонструвати свою силу і рішучість щодо Росії, інакше найближчим часом доведеться заплатити більшу ціну", – сказав прем’єр.

Як повідомлялося, на пункті пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.

Теми: Польщаторгівля
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