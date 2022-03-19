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НАЗК створило реєстр колаборантів і зрадників для СБУ: понад 200 прізвищ

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 22:13

Національне антикорупційне бюро сформувало для Служби безпеки України базу даних із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України – він буде розширюватись.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Ми вже розповідали вам, що на час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі. 

Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії. 

До переліку потрапили:

  • посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;
  • особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі наших співвітчизників. 

Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта".

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Деталі: Тож, якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua. 

Повідомляється, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більше 60 повідомлень про можливих колаборантів. 

Також вказано, що НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію. 

Теми: колабораціяНАЗКСБУвійна
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