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ЗСУ за добу знищили 1 літак, 1 гелікоптер й кілька колон техніки російських окупантів

Середа, 2 березня 2022, 00:07
Фото ілюстративне getty images

Повітряні сили Збройних Сил України за добу 1 березня знищили 1 літак, 1 гелікоптер та кілька колон військової техніки російських окупантів.

Джерело: Командування ПС ЗСУ 

Деталі: Зенітний ракетний підрозділ ПС ЗСУ знищив 1 ворожий літак та ще 1 гелікоптер окупантів.

Крім того, екіпажі українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці росіян.

Що було раніше: Раніше 1 березня українські військові повідомляли про знищення російського стратегічного бомбардувальника, який завдав авіаудар по житловому будинку в Харкові.

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Теми: війнабойові діїРосіяЗбройні сили
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