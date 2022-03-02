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В Україні вже 80% військ РФ, підготовлених перед вторгненням – Пентагон

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 01:45
Труп російського окупанта лежить у снігу біля пошкодженої техніки під Харковом 27 лютого. фото: getty images

Високопосадовець Пентагону вважає, що на території України російські окупанти скерували вже 80% бойового потенціалу, який зосереджувався на кордонах.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на телефонну конференцію неназваного посадовця Пентагона

Пряма мова посадовця Пентагону: "Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні.

Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі".

Деталі: У Пентагоні вважають, що російське окупаційне командування готується до взяття Харкова в облогу.

Задля досягнення цієї мети, російські війська нібито підготували пускові установки, здатні переносити термобаричну зброю (також відому в просторіччі як "вакуумні бомби" – ред.).

Проте, підтвердження наявності термобаричної зброї на цих пускових установках військові США не змогли.

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Що було раніше: Раніше в Пентагоні заявили, що бойових дух російських окупантів значно знизився через запеклу відсіч українських Збройних Сил та населення. Крім того, американські високопосадовці зазначили, що переважно російське військове командування кидає в бій юних призовників, які не мають навичок ведення бою та мають низьку мотивацію.

Теми: РосіявійнаСШАармія
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