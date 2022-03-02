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Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Середа, 2 березня 2022, 01:47
Bayraktar TB2, фото gettyimages

На Сумщині ввечері 1 березня почали застосовувати Байрактар проти російських загарбників, вдалося знешкодити велику кількість військової техніки.

Джерело: Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook

Деталі: Ввечері 1 березня українські захисники використовуючи Байрактар знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць (з них половина "Гради") біля села Пустовійтівка Роменського району. 

Поблизу села Бішкинь знищено близкько 100 одиниць російської техніки, в основному танки та БТР.

Про кількість ліквідованих російських загарбників, які перебували у знищених колонах, даних поки що немає.

Дослівно: "Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні".

Нагадаємо: Під час боїв у Миколаївській області 1 березня українські захисники розбили велику ворожу колону, російські солдати розбіглися врозтіч. Тероборона отримала в якості трофеїв російські БТР.

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Теми: Сумська область
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