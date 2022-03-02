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ЗМІ: США хочуть закрити свій повітряний простір від російських літаків

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 03:11
ФОТО: GETTY

Уряд США хоче заборонити російським літакам літати в  американському повітряному просторі  після аналогічних кроків ЄС та Канади.

Джерело: представники уряду та галузі у Reuters

Деталі: Джерела повідомили, що точні терміни неясні, але цей крок очікується протягом наступних 24 годин.

Білий дім останніми днями провів великі переговори з американськими авіакомпаніями.  Джерела повідомили Reuters, що чиновники Білого дому приватно запитали, чи зокрема не зашкодить цей крок ланцюжкам постачань у США. Адміністрація відмовилася від коментарів.

Раніше авіакомпанія United Airlines заявила, що тимчасово призупинила польоти над російським повітряним простором, приєднавшись до інших великих американських перевізників, які зробили цей крок після вторгнення Росії до України – мова йде про Delta Air Lines, American Airlines та United Parcel Service.

Нагадаємо: Більшість країн Європейського союзу, Канада закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Теми: РосіяСШАсанкціїавіа
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