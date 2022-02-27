Більшість країн ЄС закрили повітряний простір для літаків РФ, розглядають закриття портів

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав Джозвяк.

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У неділю Ірландія оголосила, що закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків через війну Росії проти України.

Різні європейські країни — в тому числі Чехія, Словенія та країни Балтії — вже вирішили закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Таке ж рішення прийняла Велика Британія.

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За даними ЗМІ, таке рішення готують усі країни-члени ЄС, кожна окремо - оскільки це питання є національною компетенцією.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.

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