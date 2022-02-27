Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість країн ЄС закрили повітряний простір для літаків РФ, розглядають закриття портів

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 11:40
Більшість країн ЄС закрили повітряний простір для літаків РФ, розглядають закриття портів
NurPhoto via Getty Images

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав Джозвяк.

Реклама:

У неділю Ірландія оголосила, що закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків через війну Росії проти України.

Різні європейські країни — в тому числі Чехія, Словенія та країни Балтії — вже вирішили закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Таке ж рішення прийняла Велика Британія.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, таке рішення готують усі країни-члени ЄС, кожна окремо - оскільки це питання є національною компетенцією.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією. 

Читайте також - Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Теми: ЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: