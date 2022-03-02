Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 02:39
Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ
Микола Маслій, скриншот відео

У Куп'янську на Харківщині 1 березня під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської ради Микола Маслій.

Джерело: Newsroom із посиланням на колег Маслія

Деталі: За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди.

Реклама:

Після цього Маслія ніхто не бачив уже понад 8 годин.

Будь-які спроби встановити його місцезнаходження поки що закінчуються невдачею.

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: