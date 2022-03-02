Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ
Середа, 2 березня 2022, 02:39
У Куп'янську на Харківщині 1 березня під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської ради Микола Маслій.
Джерело: Newsroom із посиланням на колег Маслія
Деталі: За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди.
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Після цього Маслія ніхто не бачив уже понад 8 годин.
Будь-які спроби встановити його місцезнаходження поки що закінчуються невдачею.
Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
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