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Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 03:39
Микола Маслій, скриншот відео

У Куп'янську на Харківщині 1 березня під час мітингу проти окупації міста російськими військами зник депутат міської ради Микола Маслій.

Джерело: Newsroom із посиланням на колег Маслія

Деталі: За повідомленнями мітингувальників, військові РФ спочатку відкликали депутата убік поговорити. Потім почали стріляти та випустили димові заряди.

Після цього Маслія ніхто не бачив уже понад 8 годин.

Будь-які спроби встановити його місцезнаходження поки що закінчуються невдачею.

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Теми: Харківська областьвійна
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