На Харківщині мер від ОПЗЖ зізнався, що домовився про передачу міста з окупантами

Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Джерело: Мацегора у зверненні, яке публікує Куп’янська міська рада, Харківська обласна прокуратура

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Пряма мова: "Сьогодні о 7:30… на телефон чергової частини надійшов дзвінок від командира батальйону російських військ про пропозицію переговорів. Інакше місто штурмуватимуть з усіма наслідками. Я вирішив брати участь у переговорах, щоб уникнути людських жертв та руйнувань у місті".

Деталі: Мер зазначив, що з ним на переговорах була присутня начальник поліції міста Шевченка Наталія Артемівна.

"Ми обговорили дії військових, які мають на меті зайти до міста, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. І вони переконали мене в тому, що це ніяк не позначиться на життєдіяльності міста: працюватимуть школи, садки, лікарні, продовольчі магазини, перевезення, буде лад у місті", - сказав він.

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За словами мера, 4 дні тому, коли розпочався наступ Росії, місто залишили СБУ, прокуратура, військкомат та загін тероборони.

Мацегора підкреслив, що відповідальність за ухвалене рішення лежить на ньому.

"Наше життя залежить від наших дій, від того, як ми себе зараз зарекомендуємо", - переконує він мешканців міста.

При цьому на столі у мера стоїть український прапор.

Разом з тим, Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Мацегори за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Дослівно прокуратура: "Представник влади перейшов на бік країни-агресора – Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті".

Відповідно до вимог КПК України, для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області.