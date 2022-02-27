На Харківщині мер від ОПЗЖ зізнався, що домовився про передачу міста з окупантами
Міський голова Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
Джерело: Мацегора у зверненні, яке публікує Куп’янська міська рада, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "Сьогодні о 7:30… на телефон чергової частини надійшов дзвінок від командира батальйону російських військ про пропозицію переговорів. Інакше місто штурмуватимуть з усіма наслідками. Я вирішив брати участь у переговорах, щоб уникнути людських жертв та руйнувань у місті".
Деталі: Мер зазначив, що з ним на переговорах була присутня начальник поліції міста Шевченка Наталія Артемівна.
"Ми обговорили дії військових, які мають на меті зайти до міста, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. І вони переконали мене в тому, що це ніяк не позначиться на життєдіяльності міста: працюватимуть школи, садки, лікарні, продовольчі магазини, перевезення, буде лад у місті", - сказав він.
За словами мера, 4 дні тому, коли розпочався наступ Росії, місто залишили СБУ, прокуратура, військкомат та загін тероборони.
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Мацегора підкреслив, що відповідальність за ухвалене рішення лежить на ньому.
"Наше життя залежить від наших дій, від того, як ми себе зараз зарекомендуємо", - переконує він мешканців міста.
При цьому на столі у мера стоїть український прапор.
Разом з тим, Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Мацегори за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).
Дослівно прокуратура: "Представник влади перейшов на бік країни-агресора – Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті".
Відповідно до вимог КПК України, для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області.