Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії

Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії

Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.

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Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.

Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).

У Exxon Mobil заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".

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В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil в лютому, її активи в Росії оцінювалися в 4,055 млрд доларів.

Що передувало: Раніше десятки інших компаній, такі як Apple та Boeing, призупинили бізнес у Росії.