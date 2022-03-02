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Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 04:34
Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії
ФОТО: GETTY

Нафтова компанія  Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії

Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.

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Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.

Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).

У Exxon Mobil  заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".

ВІДЕО ДНЯ

В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil в лютому, її активи в Росії оцінювалися в 4,055 млрд доларів.

Що передувало: Раніше десятки інших компаній, такі як Apple та Boeing, призупинили бізнес у Росії.

Теми: Росіянафтагаз
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