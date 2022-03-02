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Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 05:34
ФОТО: GETTY

Нафтова компанія  Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії

Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.

Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.

Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).

У Exxon Mobil  заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".

В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil в лютому, її активи в Росії оцінювалися в 4,055 млрд доларів.

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Що передувало: Раніше десятки інших компаній, такі як Apple та Boeing, призупинили бізнес у Росії.

Теми: Росіянафтагаз
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