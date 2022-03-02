Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів "Відправ Путіна на Юпітер"

Міністерство цифрової трансформації запускає портал зі збору коштів, щоб відновити Україну, та на армію.

Джерело: Мінцифри у Facebook

Дослівно: "…І за всіма нашими стражданнями зараз стоїть один ворог — кривавий диктатор путін.

Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так".

Деталі: Усіх охочих закликають пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі.

"Рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри", – ідеться в повідомленні Мінцифри.