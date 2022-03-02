Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів "Відправ Путіна на Юпітер"
Середа, 2 березня 2022, 06:04
Міністерство цифрової трансформації запускає портал зі збору коштів, щоб відновити Україну, та на армію.
Джерело: Мінцифри у Facebook
Дослівно: "…І за всіма нашими стражданнями зараз стоїть один ворог — кривавий диктатор путін.
Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так".
Деталі: Усіх охочих закликають пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі.
"Рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри", – ідеться в повідомленні Мінцифри.