Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів "Відправ Путіна на Юпітер"

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 05:04
Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів Відправ Путіна на Юпітер
фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає портал зі збору коштів, щоб відновити Україну, та на армію.

Джерело: Мінцифри у Facebook

Дослівно: "…І за всіма нашими стражданнями зараз стоїть один  ворог — кривавий диктатор путін.

Реклама:

Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так".

Деталі: Усіх охочих закликають пожертвувати 99 грн або 2,99$ на порталі.

"Рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри", – ідеться в повідомленні Мінцифри.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МінцифриПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Мінцифри
Мінцифри обіцяє гранти за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Anti-Shahеd: Мінцифри пропонує 1 мільйонів доларів за найкращого "мисливця" на ворожі БПЛА
Останні новини
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
Усі новини...
Реклама: