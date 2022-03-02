У центрі Херсона пролунали вибухи.

Джерело: Suspilne

Деталі: Зазначаєтся, що кореспонденти Suspilne повідомляють також про вибухи у Таврійському мікрорайоні.

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Нагадаємо: За останніми даними, у Херсоні окупанти захопили вокзал і порт, перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ. На вулицях міста впродовж дня спостерігається важка техніка та піхота. Люди намагаються не виходити з домівок. Херсонський міський голова Ігор Колихаєв просить організувати зелений коридор.