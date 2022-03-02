Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: Трасу Кіпті-Бачівськ звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 07:40
ФОТО: suspilne.media

Траса Кіпті-Бачівськ на Сумщині - під контролем ЗСУ та тероборони.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у FB

Деталі: Зазначається, що війська РФ частково покинули трасу, частково її звільнили ЗСУ. У Шостці закріпили блокпости. Живицький сказав, що "наші люди перекрили в’їзд з РФ в Україну, зробили завали — це і дерева, і блоки, інші загороджувальні споруди, - і тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області".

Нагадаємо: 26 лютого російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ. Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з РФ з селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва. Це частина траси Київ-Москва.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Сумська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Сумська область
Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації
Сумщина: окупанти зайшли до Тростянця трьома колонами і зайняли місто
Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога
Останні новини
18:14
ВІДЕОВ Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
Усі новини...