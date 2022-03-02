Сумщина: Трасу Кіпті-Бачівськ звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона

Траса Кіпті-Бачівськ на Сумщині - під контролем ЗСУ та тероборони.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у FB

Деталі: Зазначається, що війська РФ частково покинули трасу, частково її звільнили ЗСУ. У Шостці закріпили блокпости. Живицький сказав, що "наші люди перекрили в’їзд з РФ в Україну, зробили завали — це і дерева, і блоки, інші загороджувальні споруди, - і тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області".

Реклама:

Нагадаємо: 26 лютого російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ. Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з РФ з селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва. Це частина траси Київ-Москва.