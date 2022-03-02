Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки

Внаслідок повітряного удару росіян в Житомирі загинули 2 людини, а ще 16 отримали травми.

Джерело: ДСНС

Деталі: Водночас, як повідомляється, вдалося врятувати 12 осіб, зокрема 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо: Напередодні в Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.