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Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 07:56

Внаслідок повітряного удару росіян в Житомирі загинули 2 людини, а ще 16 отримали травми.

Джерело: ДСНС

Деталі: Водночас, як повідомляється, вдалося врятувати 12 осіб, зокрема 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо: Напередодні в Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

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Теми: Житомирвійна
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