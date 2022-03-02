Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Абрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 08:29

Один з найбагатших олігархів Росії Роман Абрамович, якого вважають один зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно термінову продажу не тільки свій клуб Челсі, а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

Про це повідомив британський депутат Кріс Браянт, якого цитує Times.

Браянт, який каже, що Абрамовач "нажаханий санкціями", звернувся до уряду Британії з публічним закликом діяти якнайшвидше, щоби накласти санкції ще до продажу та запобігти введенню грошей Абрамовича. "Він планує продати свій лондонський будинок вже завтра, і так само – свою квартиру", - стверджує парламентар з опозиційної партії лейбористів.

Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році  суму $14,5 млрд, э громадянином Росії, Португалії та Ізраїля та мешканцем Лондона. Формально він є найбагатшим "португальцем" у світі та входить у десятку найбагатших лондонців

Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції ані ЄС (імовірно, через наявність європейського громадянства), ані Британії, але це може змінитися.

Абрамович відмомий потягом до показного багатства. Наприклад. У Лондоні Абрамович живе у віллі на 15 спалень, яка оцінюється у $200 млн.

 

Також йому належить елітний трьоповерховий пентхаус у комплексі Chelsea Waterfront, вартістю $30 млн. З яким дісконтом та кому буде продана ця нерухомість, наразі невідомо.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Як з’ясувала УП, його приватним літаком, на якому переміщується олігарх, є один з найбільших лайнерів у світі, Boeing 787-8 Dreamliner.

Абрамович через підконтрольну йому компанію є також власником футбольного клубу Челсі, який зараз також виставлений на продаж. Як стверджує The Telegraph, вже є мінімум три зацікавлених у купівлі клубу.

Як повідомлялося, двоє російських олігархів відхрестилися від дружби з Путіним і оскаржать санкції ЄС

Тим часом, Франція оголосила, що буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів.

Про санкцій тиск  заходу на РФ читайте у спецрозділі "Європейської правди"

Теми: олігархиРосіяВелика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВ окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами

фото, відеоРосіяни обстрілюють із мінометів жителів Ірпеня, які тікають – загинула родина

Київ веде переговори про евакуацію з Бучі й Гостомеля – Арестович 

Евакуація в Маріуполі почнеться з 12:00 – голова області

Шпигуни, посіпаки, ДРГ, коригувальники: СБУ розповіла про знешкоджених агентів ворога

Херсонщина знову без мобільного зв’язку

Усі новини...
олігархи
"Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів
"Русский самолет иди на х..й". УП знайшла літаки російських олігархів
Двоє російських олігархів відхрестилися від дружби з Путіним і оскаржать санкції ЄС
Останні новини
12:25
відео Зеленський – росіянам: Якщо промовчите зараз, то заплатите бідністю за війну
12:25
Кожна десята гривня на допомогу ЗСУ та людям, постраждалим від воєнних дій надходить з-за кордону
12:20
На антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей
12:03
Міністр оборони: Ми перевели економіку країни на військові рейки
12:03
Ворог на Київщині веде вогонь по цивільних і перешкоджає евакуації – голова області
11:58
відео, фотоРосіяни вийшли на мітинг проти війни в Україні, їх одразу почали затримувати
11:53
відеоВ окупованій Новій Каховці багатотисячний мітинг з українськими прапорами
11:48
Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН
11:42
Нафтогаз закликає міжнародні нафтосервісні компанії припинити роботу в Росії
11:40
Армія РФ намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС – Арестович
Усі новини...