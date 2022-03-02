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Абрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 07:29

Один з найбагатших олігархів Росії Роман Абрамович, якого вважають один зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно термінову продажу не тільки свій клуб Челсі, а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

Про це повідомив британський депутат Кріс Браянт, якого цитує Times.

Браянт, який каже, що Абрамовач "нажаханий санкціями", звернувся до уряду Британії з публічним закликом діяти якнайшвидше, щоби накласти санкції ще до продажу та запобігти введенню грошей Абрамовича. "Він планує продати свій лондонський будинок вже завтра, і так само – свою квартиру", - стверджує парламентар з опозиційної партії лейбористів.

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Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році  суму $14,5 млрд, э громадянином Росії, Португалії та Ізраїля та мешканцем Лондона. Формально він є найбагатшим "португальцем" у світі та входить у десятку найбагатших лондонців

Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції ані ЄС (імовірно, через наявність європейського громадянства), ані Британії, але це може змінитися.

Абрамович відмомий потягом до показного багатства. Наприклад. У Лондоні Абрамович живе у віллі на 15 спалень, яка оцінюється у $200 млн.

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Також йому належить елітний трьоповерховий пентхаус у комплексі Chelsea Waterfront, вартістю $30 млн. З яким дісконтом та кому буде продана ця нерухомість, наразі невідомо.

Як з’ясувала УП, його приватним літаком, на якому переміщується олігарх, є один з найбільших лайнерів у світі, Boeing 787-8 Dreamliner.

Абрамович через підконтрольну йому компанію є також власником футбольного клубу Челсі, який зараз також виставлений на продаж. Як стверджує The Telegraph, вже є мінімум три зацікавлених у купівлі клубу.

Як повідомлялося, двоє російських олігархів відхрестилися від дружби з Путіним і оскаржать санкції ЄС

Тим часом, Франція оголосила, що буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів.

Про санкцій тиск  заходу на РФ читайте у спецрозділі "Європейської правди"

Теми: олігархиРосіяВелика Британія
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