Генштаб озвучив втрати противника станом на 7 день війни: 5840 осіб живої сили
Середа, 2 березня 2022, 08:40
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 7 день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Отже сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 02.03 склали:
- особового складу - 5840 осіб
- літаків – 30 од,
- гелікоптерів – 31 од,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.