Генштаб озвучив втрати противника станом на 7 день війни: 5840 осіб живої сили

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 7 день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Отже сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 02.03 склали: