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Генштаб озвучив втрати противника станом на 7 день війни: 5840 осіб живої сили

Валентина РоманенкоСереда, 2 березня 2022, 08:40
Генштаб озвучив втрати противника станом на 7 день війни: 5840 осіб живої сили

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 7 день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Отже сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 02.03 склали:

  • особового складу - 5840 осіб
  • літаків – 30 од,
  • гелікоптерів – 31 од,
  • танків ‒ до 211,
  • бойових броньованих машин ‒ 862,
  • артилерійських систем – 85,
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 355.

Теми: війна
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