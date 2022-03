Сьомий день війни. Під прицілом загарбника – мирні будинки, світ ізолює Росію. ОНЛАЙН

🇺🇦 Під захистом українського паспорта

Те, що шматок осколка застряг в паспорті, врятувало життя 16-річного хлопця у Маріуполі.

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.



📍Mariupol, Ukraine, 1 March 2022 pic.twitter.com/gIRyuHZKjI