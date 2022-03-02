Сьомий день війни. Під прицілом загарбника – мирні будинки, світ ізолює Росію. ОНЛАЙН

Ось уже сьомий день на головній сторінці "Української правди" цілодобово написане речення:

"24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну."

Це речення і цей тиждень визначили життя і історію нашої країни.

Триває вже сьмий день відкритої повномасштабної агресії. Якщо на самому початку росіяни атакували військові бази, стратегічні об'єкти, аеропорти, то потім, зіткнувшись із потужним опором, загарбники почали наносити удари по цивільних. Від їхніх снарядів страждають мирні мешканці на Київщині, Херсонщині, Харквіщині, Сумщині тощо.

Водночас, не прогинаючись перед агресором і голосно говорячи про його воєнні злочини, Україна змушує весь цивілізований світ нарешті активно діяти. Російська еліта, пропагандисти та бізнес потрапляють під усе нові й нові санкції. Великі корпорації йдуть з країни. Її мешканці залишаються без звичних ім сервісів і продукції.

У режимі реального часу розповідаємо про події на фронті, в країні та за її межами.

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