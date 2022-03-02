Окупанти розбомбили багатоповерхівку в Ірпені
Середа, 2 березня 2022, 09:17
В Ірпені під Києвом російські загарбники бомбардували житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин
Деталі: Ірпінь зазнав авіаудару з боку росіян. Ракета окупантів влучила в жилий будинок.
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На місці працюють правоохоронці та військові. Інформація щодо жертв уточнюється.
Пряма мова Маркушина: "Сьомий день війни…Ранок розпочався з авіаударів…Працюємо над медевакуацією!" .
Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.
Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.
Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 2, 2022ВІДЕО ДНЯ
Irpin', northwest outskirts of Kyiv this morning after Russian strikes pic.twitter.com/63cXYG6Knz— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) March 2, 2022