Окупанти розбомбили багатоповерхівку в Ірпені

В Ірпені під Києвом російські загарбники бомбардували житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин

Деталі: Ірпінь зазнав авіаудару з боку росіян. Ракета окупантів влучила в жилий будинок.

На місці працюють правоохоронці та військові. Інформація щодо жертв уточнюється.

Пряма мова Маркушина: "Сьомий день війни…Ранок розпочався з авіаударів…Працюємо над медевакуацією!" .

Irpin after a Russian missile strike. The city is located right next to capital – Kyiv.



Ірпінь, що під Києвом, після ракетного удару Росії.



Фото: Богдана Гайворонська pic.twitter.com/roaGEpu3Rq