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Окупанти розбомбили багатоповерхівку в Ірпені

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 09:17
Окупанти розбомбили багатоповерхівку в Ірпені
Фото: Богдана Гайворонська

В Ірпені під Києвом російські загарбники бомбардували житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин

Деталі: Ірпінь зазнав авіаудару з боку росіян. Ракета окупантів влучила в жилий будинок.

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На місці працюють правоохоронці та військові. Інформація щодо жертв уточнюється.

Пряма мова Маркушина: "Сьомий день війни…Ранок розпочався з авіаударів…Працюємо над медевакуацією!" .

Теми: Київська областьІрпіньРосіявійна
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