В Ірпені депутати висловили недовіру меру. Він називає це рейдерством і пов'язує з Карплюком

На сесії міськради Ірпеня місцеві депутати оголосили недовіру міському голові Олександру Маркушину і передали його повноваження секретарю міськради Анжелі Макеєвій. Сам Маркушин називає її людиною колишнього мера Володимира Карплюка.

Джерело: Маркушин і Макеєва у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 28 депутатів оголосили недовіру меру Маркушину.

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Напередодні він скаржився на спробу захопити владу в Ірпені і називав своїх опонентів "тітушками" та "рейдерами".

Макеєву він називає "людиною Карплюка, секретаркою, яка останні 6 місяців привласнює собі повноваження голови".

Маркушин зранку 29 липня опублікував відео із міськради.

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Дослівно Маркушин: "Національна поліція та тітушки не пустили громаду на сесію, в зал через чорний вхід поліція завела маріонеток й не дала українцям права обирати.

У той час, коли потрібно будувати лінії оборони в Київській області, рейдер-забудовник Карплюк купляє депутатів і використовує їх для повалення Конституційного ладу і наказує їм оголосити недовіру легітимному меру Ірпеня. Гауляйтером Ірпінської народної республіки самопроголосили секретарку Анжелу Макеєву".

На сайті міської ради уже зазначено, що Макєєва виконує обов'язки міського голови Ірпеня.

На початку липня поновлений на посаді міського голови Маркушин повідомив про нове рішення Печерського районного суду Києва щодо його повторного відсторонення.

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