У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден

Міністерство юстиції Сполучених Штатів створює спеціальну групу, щоб "розслідувати злочини російських олігархів", заявив президент Байден у вівторок під час свого звернення про стан Союзу.

Джерело: Байден у щорічному зверненні до Конгресу, цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Ми об’єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти і арештувати ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими нечесними доходами".

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Деталі: Очікується, що Мін'юст США посилено розслідуватиме, чи можуть активи деяких олігархів бути пов’язані з незаконною діяльністю, що дозволить уряду США арештувати їх.

Байден і представники Мін'юсту не озвучили деталей про цю робочу групу.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.