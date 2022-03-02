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У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден

Середа, 2 березня 2022, 10:48

Міністерство юстиції Сполучених Штатів створює спеціальну групу, щоб "розслідувати злочини російських олігархів", заявив президент Байден у вівторок під час свого звернення про стан Союзу.

Джерело: Байден у щорічному зверненні до Конгресу, цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Ми об’єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти і арештувати ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими нечесними доходами".

Деталі: Очікується, що Мін'юст США посилено розслідуватиме, чи можуть активи деяких олігархів бути пов’язані з незаконною діяльністю, що дозволить уряду США арештувати їх.

Байден і представники Мін'юсту не озвучили деталей про цю робочу групу.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Теми: СШАРосіяолігархи
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