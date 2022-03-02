Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден

Середа, 2 березня 2022, 09:48
У США розслідуватимуть злочини російських олігархів – Байден
Байден, фото: Getty Images

Міністерство юстиції Сполучених Штатів створює спеціальну групу, щоб "розслідувати злочини російських олігархів", заявив президент Байден у вівторок під час свого звернення про стан Союзу.

Джерело: Байден у щорічному зверненні до Конгресу, цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Ми об’єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти і арештувати ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими нечесними доходами".

Реклама:

Деталі: Очікується, що Мін'юст США посилено розслідуватиме, чи можуть активи деяких олігархів бути пов’язані з незаконною діяльністю, що дозволить уряду США арештувати їх.

Байден і представники Мін'юсту не озвучили деталей про цю робочу групу.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосіяолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: