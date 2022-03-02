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Росія знову лякає світ ядерною війною

Роман ПетренкоСереда, 2 березня 2022, 11:12
Росія знову лякає світ ядерною війною

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною.

Джерело: Лавров, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною".

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Деталі: Він також зазначив, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ "багато друзів", тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.

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Нагадаємо: Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють Маріуполь із різної зброї.

Теми: РосіяПутінЛавровядерна зброя
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